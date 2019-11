All’Auditorium in scena “Il brutto anatroccolo”

Domenica 17 novembre alle 15.30 all’Auditorium di piazza della Libertà a Bergamo andrà in scena lo spettacolo “Il brutto anatroccolo – Brutto Anatroccolo Days”; regia Paola Serafini, con Sergio Rocchi.

In una scenografia di ispirazione orientale si muovono figure costruite con la tecnica dell’origami: papere, cigni, galline, cani e gatti multicolori prendono vita attraverso la manipolazione di un narratore che ricorda il racconto del nonno. Lo spettacolo, seguendo la trama della fiaba originale, mette in luce le emozioni di un piccolo animale alle prese con la solitudine e l’abbandono, usando un tono delicato e coinvolgente.

Teatro d’attore e di figura per tutti, dai 3 anni