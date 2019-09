All’Auditorium debutta “Wolf! Bianca e il suo lupo”

Domenica 25 febbraio alle 10.45 e in replica alle 15.30 all’Auditorium di piazza della Libertà a Bergamo Teatro Prova invita al debutto dello spettacolo “Wolf! Bianca e il suo Lupo.

Oggi è il compleanno di Bianca, ma qualcuno non ha intenzione di festeggiarlo: il papà non c’è, gli amici non arrivano, Bianca inizia ad innervosirsi, e scopre così di avere un lupo, Wolf, che ha trovato casa nella sua pancia e che le fa dire NO, che le impedisce di star ferma, che la fa ululare e che la rende aggressiva con tutti, ma soprattutto che la fa arrabbiare. Lei prova a controllarsi, ma sembra che Wolf (o Wolfi, come lo chiama lei) abbia sempre la meglio. Le pareti della sua stanza diventano specchio delle sue paure, della sua rabbia e della sua solitudine. Quando a Bianca arriva l’umor “lupo” tutto inizia a girare e non c’è più spazio né per i colori, né per l’allegria. Il buio diventa speciale perché copre ogni cosa e nasconde le lacrime. In quei momenti a Bianca serve tempo e pazienza per poter fare ordine dentro e fuori di sé, solo così può imparare ad ascoltare per poi dare voce al suo lupo e a comprendere che solo passando attraverso la tristezza piò imparare ad addomesticare questo suo animale.

Partendo dai colori degli scarabocchi riflessi in una stanza ormai completamente sottosopra, troverà un modo per fare pace con Wolfi; arriveranno così insieme in un mondo bellissimo in cui tutte le emozioni possono giocare e scodinzolare libere.

L’iniziativa, rivolta al pubblico dai 3 anni in su, è promossa in collaborazione con I Teatri dei bambini.

Si esibisce Sofia Licini con la regia: Tiziano Ferrari; illustrazioni Antonio Bonanno; musiche originali: Federico Laini; animazione immagini: Roberto Frutti; luci e scene: Marco Raineri; costumi: Marilena Burini; produzione: Teatro Prova; consulenza Laura Boffi Neuro-Psicomotricista Sylvie Zenoni Psicoterapeuta.

Lo spettacolo è sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto Next

Info e prenotazioni 0354243079

tickets online MidaTicket.