All’AJP Studios workshop sul racconto di un’opera d’arte con immagini e suoni

Sabato 22 settembre all’AJP Studios nel Point di Dalmine (Polo per l’Innovazione Tecnologica della Provincia di Bergamo) si terrà un workshop sul tema “Raccontare un’opera d’arte con immagini e suoni”.

I partecipanti lavoreranno con opere di Viveka Assembergs, Carlo Previtali, Dietelmo Pievani e Manuel Bonfanti: 2 opere al mattino e 2 opere al pomeriggio alternate alla visione di filmati video che sono stati realizzati con alcuni di questi artisti.

I partecipanti avranno l’opportunità di incontrare uno degli autori delle opere d’arte per un incontro (1 ora circa) in cui offrirà ai partecipanti interessanti spunti (dal punto di vista tecnico e del proprio linguaggio artistico) per la “lettura” della sua opera d’arte.

Si potranno provare diversi sistemi di illuminazione, inquadrature e modalità di ripresa video/fotografica: un laboratorio teorico-pratico nella sala di posa di ajpstudios, nel Point (Polo per l’Innovazione Tecnologica della Provincia di Bergamo) in Via Einstein a Dalmine (BG).

Si consiglia di portare una fotocamera (o videocamera) oppure uno smartphone per realizzare foto e video.

L’iniziativa è rivolta a gruppi di massimo 5 partecipanti e si svolgerà in ogni caso sabato 22 settembre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30.

Il Point di Dalmine (Polo per l’Innovazione Tecnologica della Provincia di Bergamo) è in via Einstein ed è presente un ampio parcheggio libero adiacente al Polo.

Per ulteriori informazioni e costi e per iscriversi (o confermare l’iscrizione) scrivere a: info@ajp.it con oggetto “workshop”.