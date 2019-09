Alla Tiraboschi incontro con Alessandra Sarchi

Giovedì 1° marzo alle 18 alla biblioteca Tiraboschi di Bergamo si terrà un incontro con l’autrice Alessandra Sarchi, finalista della 34esima edizione del premio nazionale di narrativa Bergamo.

L’iniziativa è promossa a cura di Adriana Lorenzi.

La scrittrice presenterà i suo libro “La notte ha la mia voce” (Einaudi Stile libero 2017).

Una giovane donna ha perso l’uso delle gambe in seguito a un incidente. Abita un corpo che non le appartiene più e si sente in esilio dal territorio dei sani. Poi incontra la Donnagatto, e il suo modo di guardare se stessa, e gli altri, cambia.

La prima cosa che arriva di Giovanna è la voce: argentina, decisa, sensuale. Fa pensare a qualcuno che avanzi sulle miserie quotidiane come un felino. Ecco perché, fin da subito, l’io narrante la battezza Donnagatto, sebbene Giovanna sia paralizzata, proprio come lei. Al contrario di lei, però, rivendica il diritto a desiderare ancora, sfidando l’imperfezione del mondo. La Donnagatto nasconde un segreto, e forse ha trovato una persona cui confessarlo, consegnandole la propria storia. Una storia dove è solo apparente il confine tra la condanna e la grazia.

Alessandra Sarchi ha tradotto romanzi e saggi dall’inglese e dal francese. Dopo gli studi alla scuola Normale Superiore e all’università di Pisa ha conseguito un dottorato di ricerca in storia dell’arte all’università Ca’ Foscari di Venezia. Il suo esordio nella narrativa è avvenuto nel 2007, nell’antologia collettiva Narratori attraverso per i tipi della Diabasis; un anno dopo ha pubblicato la raccolta di racconti Segni sottili e clandestini con lo stesso editore.

Nel 2012 è uscito il suo primo romanzo Violazioni (vincitore del premio Paolo Volponi Opera prima) seguito da L’amore nel 2014 e La notte ha la mia voce nel 2017, tutti stampati da Einaudi.

La notte ha la mia voce ha vinto il premio Mondello Opera italiana ed è stato finalista del premio Campiello, selezione della giuria dei letterati.