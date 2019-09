Alla Sala Viscontea incontri per conoscere l’origine del cibo che mangiamo

L’Orto Botanico di Bergamo ‘Lorenzo Rota’ e l’Associazione Amici dell’Orto Botanico di

Bergamo, organizzano un ciclo di tre incontri dal titolo: “Conosci l’origine del cibo che mangi? Come leggere le etichette degli alimenti per scegliere consapevolmente, mangiare bene e salvare il pianeta”.

Le attività: una conferenza, un laboratorio e una lezione di cucina, si collocano nell’ambito delle iniziative dell’Orto sul “Cibo biodiverso per salvare il pianeta” e si terranno rispettivamente il 12, 19 e 26 marzo in Città Alta, alla Sala Viscontea, Passaggio di Torre Adalberto, 2.

Il primo appuntamento, martedì 12 marzo alle 20,30, è una conferenza sull’origine del cibo e sulla sua importanza per fare scelte consapevoli sui prodotti da acquistare e portare sulle nostre tavole. L’incontro verrà introdotto da Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto botanico.

Seguirà l’intervento di Marina Zanga, formatrice ed esperta in materia di origine delle merci nel commercio internazionale, che svilupperà alcune tematiche legate all’importanza dell’origine del cibo. In particolare, verrà spiegato dove nasce il cibo che mangiamo, dalle materie prime semplici e biodiverse ai prodotti dell’industria agroalimentare. Sarà seguito il viaggio di alcuni alimenti dalla terra alla tavola, verrà spiegato ai partecipanti quali sono le regole sull’etichettatura d’origine dei prodotti agroalimentari e come leggere le etichette per conoscere l’origine degli alimenti. Verrà spiegato, inoltre, cosa significa Made in Italy e come interpretare i marchi di origine DOP (DOC e DOCG per i vini), IGP, STG e la fogliolina verde dei prodotti biologici. Infine, un cenno alla contraffazione, alle frodi alimentari e ai falsi Made in Italy. La conferenza è gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento posti, con offerta libera a favore dell’Associazione Amici dell’Orto Botanico di Bergamo.

Il secondo incontro, che si svolgerà martedì 19 marzo alle 20,30, è un laboratorio

interattivo tenuto sempre da Marina Zanga, in cui i partecipanti analizzeranno le etichette e i marchi riportati su alcuni prodotti che si trovano in commercio, cercando di individuare l’origine delle materie prime, il luogo e il metodo di coltivazione e di produzione, nonché il produttore e l’importatore. Seguirà un confronto sui risultati e infine i partecipanti individueranno un elenco di informazioni da verificare per effettuare acquisti consapevoli. Il laboratorio è su iscrizione, minimo 8, massimo 25 partecipanti, con una quota di partecipazione di 10 euro.

Infine, martedì 26 marzo dalle ore 19.30 si terrà il laboratorio-lezione di cucina sul gusto

biodiverso, durante il quale Cristina Coletto, maestra di cucina e sommelier, spiegherà e

mostrerà ai partecipanti quali tecniche utilizzare per conservare le proprietà organolettiche degli alimenti. Durante l’incontro verrà fatta una dimostrazione di cucina antispreco: come utilizzare gli avanzi per realizzare piatti sostenibili, biodiversi e gustosi. Il laboratorio di cucina è su iscrizione: minimo 8, massimo 25 partecipanti. La quota di partecipazione di 30 euro comprende la lezione di cucina e il cibo che verrà preparato e degustato dai partecipanti.

La prenotazione agli eventi è obbligatoria e si può effettuare al seguente link https://goo.gl/forms/w5k4vQoAEGXXA0VO2 o scrivendo all’indirizzo email amici@ortobotanicodibergamo.it

Per ulteriori informazioni www.ortobotanicodibergamo.it