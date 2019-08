Alla sala Porta Sant’Agostino concerto del quartetto jazz Supremacy

Martedì 1° maggio alle 21 alla sala sopra Porta sant’Agostino a Bergamo si terrà un concerto del quartetto “Jazz Supremacy”, formato da quattro protagonisti del jazz contemporaneo.

Eric Legnini, nato in Belgio da una famiglia italiana là emigrata, ha iniziato precocemente a suonare il piano e a 18 anni si è trasferito negli Stati Uniti per approfondire la conoscenza del jazz americano. Dopo il primo grande successo con la formazione di Jacques Pelzer, Legnini è entrato a far parte del quartetto di Stefano Battista e nel corso della sua carriera, oltre che a capo di un suo trio, ha collaborato con artisti come Flavio Boltro, Emanuele Cisi, Joe Lovano Brandford Marsalis, ecc. Ha diretto inoltre una band, denominata Afrobeatjazz, con artisti provenienti in larga parte dal continente africano: band caratterizzata da uno stile molto percussivo, di cui l’album The Vox ne è un chiaro esempio.

Emanuele Cisi, contraddistinto da un suono personale e ricercato, da un approccio energico, swing e senso della melodia, è oggi uno dei sassofonisti più apprezzati sulle scene internazionali; ha collaborato, tra gli altri, con Billy Cobham, Ron Carter, Joey Calderazzo.

Rosario Bonaccorso, esplosivo e trascinante musicista, diventa un importante protagonista, con il “suo” contrabbasso, della storia del jazz europeo degli ultimi trentacinque anni. Le sue qualità artistico-musicali vengono suggellate da collaborazioni di fama mondiale quali quella con Tommy Campbell, Stefano Bollani, Dado Moroni, Elvin Jones, Gato Barbieri e altri famosi musicisti.

Paolo Pellegatti, batterista di livello internazionale, proviene dalla scuola di Enrico Lucchini e frequenta il Berklee College of Music di Boston. Ha collaborato e collabora con grandi jazzisti Italiani ed internazionali, quali Enrico Rava, Giorgio Gaslini, Franco Cerri, Pat La Barbera, Curtis Fuller, Barney Kessel e molti altri.

L’ingresso è gratuito.