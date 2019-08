Alla sala Porta sant’Agostino concerto di Dado Moroni e Luigi Tessarollo

Dado Moroni e Luigi Tessarollo ci accompagnano in un viaggio virtuale nel magico repertorio dell’American Songbook interpretando le composizioni più belle e indimenticabili di personaggi come Gershwin, Ellington, Porter, Rodgers, Kern, Berlin, etc. filtrate attraverso le proprie personali esperienze per un mix fresco, attuale e soprattutto imprevedibile come nella migliore tradizione dell’improvvisazione jazzistica.

I due musicisti sono accomunati dall’interesse e dalla predilezione per l’arte del duo e lo hanno ampiamente dimostrato nei propri percorsi artistici, in precedenti progetti discografici e con un’intensa attività live. Il plusvalore di questo duo risulta proprio dall’abbinamento inusuale tra due strumenti quali il pianoforte e la chitarra.

La musica Jazz ha sempre presentato formazioni insolite: sin dagli anni ’20 alcune eccezioni segnano la storia come, ad esempio, il duetto Louis Armstrong-Earl Hines (tromba-piano), la collaborazione tra Duke Ellington e Jimmy Blanton (piano-contrabbasso) o il duo del pianista/chitarrista Slim Gaillard col bassista Slam Stewart.

E’ tuttavia il duo Jim Hall (chitarra) e Bill Evans (piano) che crea l’ispirazione per realizzare questa nuova unione: Dado Moroni, pianista d’ineguagliabile sensibilità e competenza e Luigi Tessarolo, profondo estimatore proprio del grande Jim Hall offrono in un contesto attuale e personale la loro concezione e interpretazione del rapporto tra i due strumenti, basato sulla qualità e l’intensità del messaggio musicale.

Prima del concerto saranno proiettate alcune slides raffiguranti le opere capolavoro di Giovan Battista Moroni che possono essere ammirate sul territorio bergamasco, con il commento dell’attore Francesco Porfido. Testi e immagini sono a cura di Marco Buscarino. Il tutto a sottolineare la linea di “continuità artistica” che lega fra di loro percorsi d’arte come le arti figurative e la musica jazz.