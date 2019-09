Alla Sala Piatti concerto dell’Ensemble Locatelli

Domenica 22 settembre alle 21 avrà luogo il quarto appuntamento della prima Stagione Concertistica di Ensemble Locatelli a Bergamo. Fondato nel 2014 da Thomas Chigioni, violoncellista e direttore artistico, Ensemble Locatelli in questi anni si è affermato sul panorama nazionale e internazionale come una formazione su strumenti storici tra le più promettenti. Ha al suo attivo svariate tournée in Europa ed è regolarmente invitato da festival internazionali. Ha fatto il suo debutto discografico nel 2016 con le “6 trio sonate op.V” di Locatelli, mentre è prevista la doppia uscita in settembre e in marzo la seconda registrazione, questa volta completamente vivaldiana e pubblicata da Arcana-Amadeus. La stagione 2019 prevede 5 concerti, nelle seguenti date: 14 aprile, 19 maggio, 30 giugno, 22 settembre, 6 ottobre. Collaboreranno solisti affermati come Teun Wisse (22 settembre) e Luca Oberti (6 ottobre). Tutti i concerti si terranno in sala Piatti, via san Salvatore 11, generosamente concessa dalla fondazione MIA. I biglietti, in vendita in loco prima del concerto o prenotabili sul sito www.ensemblelocatelli.com, sono venduti al prezzo di 25€ (prime file), 10€ (intero), 5€ (ridotto per studenti), gratis (under 15 e portatori di handicap). In vendita anche abbonamenti alla completa stagione concertistica. IL CONCERTO: 22 settembre 2019, ore 21 – “VIVALDI VS TELEMANN” Il programma del quarto concerto mette in risalto il flauto e tutte le sue diverse sfumature, rese dalle sapienti mani di Teun Wisse, brillante flautista dolce olandese, che ha diretto Ensemble Locatelli in più occasioni. Il programma del quarto concerto è quindi dedicato sia al dualismo tra due grandi compositori dell’epoca barocca come Vivaldi e Telemann, sia al flauto dolce come strumento solista. I brani di Vivaldi proposti sono molto diversi tra di loro: dal drammatico ed esplosivo “Concerto in Sol minore RV 157”, si passa al meditativo ed enigmatico “Concerto madrigalesco”, fino al gioioso e frizzante “Concerto per flautino e orchestra”. Di Telemann vengono invece eseguiti la corposa e impegnativa Suite in la minore per flauto e archi, e per finire la pittoresca suite per archi “Burlesque de Don Quixote”, in cui Telemann dipinge musicalmente le scene della celebre novella di Miguel de Cervantes.