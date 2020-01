Alla Sala Locatelli recital chitarristico di Marco Salcito

Lunedì 13 gennaio alle 21 alla sala Locatelli, a Bergamo in via Arena, 9, si terrà un recital chitarristico di Marco Salcito.

L’iniziativa rientra nel programma della decima edizione della rassegna I Lunedì dell’Estudiantina – Per I Maestri della chitarra.

L’Estudiantina ha voluto Marco Salcito. Il suo percorso sulle musiche di Astor Piazzolla (papà pugliese e mamma toscana) ci riporta nella realtà delle emigrazioni europee transatlantiche ed in particolare dei tanti abruzzesi, pugliesi, campani, siciliani…che contribuirono con le loro braccia alla crescita dell’Argentina. Piazzolla di tutte queste storie vissute nei sobborghi di Buenos Aires seppe farne una sintesi perfetta, creando una musica struggente e appassionata. A Marco Salcito il piacere di donarcela con le sue splendide trascrizioni alla chitarra. Per I Lunedì dell’Estudiantina l’associazione Estudiantina collabora con la Fondazione e gli Amici della MIA, l’I. C. V. Muzio, il Liceo Musicale Paolina Secco Suardo e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo. Pietro Ragni (direzione artistica)