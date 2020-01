Alla Promoberg tornano “Bergamo Arte Fiera” e “Italian Fine Art”

Come da tradizione, anche il 2020 si apre alla Fiera di Bergamo all’insegna dell’Arte, della Cultura e della Storia, con la 16a edizione di Bergamo Arte Fiera (BAF, dal 11 al 13 gennaio) e la 5a edizione Italian Fine Art (IFA, dal 11 al 19 gennaio), le due importanti mostre-mercato firmate Promoberg dedicate nell’ordine all’Arte moderna e contemporanea, e all’eccellenza dell’Alto Antiquariato e dell’Arte Antica italiana. Le due mostre-mercato sono come sempre organizzate da Ente Fiera Promoberg, con la direzione artistica di Sergio Radici e Fernando Zaccaria e vedranno protagoniste sui 13mila metri quadrati complessivi dei due padiglioni circa 150 tra le gallerie più significative del panorama nazionale.

BAF e IFA, oltre a dare lustro al nostro territorio, sono diventati degli appuntamenti nazionali di riferimento per tutto il movimento dell’arte e della cultura. La risposta del pubblico, sempre più competente e interessato, e con arrivi anche dall’estero, ha premiato lo sforzo organizzativo che mira ad alzare costantemente il livello qualitativo delle due mostre. Forti dei risultati sin qui ottenuti, Promoberg desidera investire nuove risorse sui due progetti, per promuovere l’arte e la cultura ad una platea sempre più vasta, pensando in particolare alle nuove generazioni.

Grazie alla contestualità delle date di svolgimento del primo week end lungo, le manifestazioni, ma soprattutto i collezionisti e gli amanti in generale delle arti a tutto tondo, potranno trarre notevoli benefici dalla “fusion” delle due mostre.

Per far conoscere le bellezze e le emozioni dell’arte sviluppatasi negli ultimi quindici secoli a un pubblico ancora più vasto, Promoberg conferma l’iniziativa che consente, nel primo week end, di accedere a entrambe le mostre con un solo ticket d’ingresso. Tale iniziativa ha il pregio di coinvolgere anche chi non è solito partecipare a mostre e iniziative dedicate all’arte.

Da cornice alle due manifestazioni fieristiche molti gli eventi collaterali proposti, tra cui l’esclusiva mostra di Carlo Corsi, pittore italiano (8 gennaio 1879, Nizza – 27 agosto 1966 Bologna) che fin dalla sua infanzia dimostrò interesse e predisposizione verso la pittura. “Fuggii dalle bolgie universitarie dei calcoli e delle formule algebriche ossessionanti per rifugiarmi in Pinacoteca” dichiarò l’artista sottolineando l’allontanamento dagli studi di ingegneria e avvicinandosi sempre più al mondo dell’arte. Influenzato dalle correnti post impressioniste, Carlo Corsi cominciò a creare la propria identità attraverso la raffigurazione di soggetti rappresentanti scene di vita quotidiana e borghese: la protagonista principale delle sue opere è la figura femminile impressa sulla tela con larghe pennellate di colore che creano volume, effetti di luce e una pittura materica.

Di grande interesse anche i talk curati da Cesare Biasini Selvaggi, saggista e giornalista, e l’area dedicata alla fotografia. Per coinvolgere maggiormente il pubblico di IFA-BAF, sabato 11 gennaio si potrà assistere alla performance di streetart di Leonardo Gambini, artista milanese noto come Tunus, che negli anni ha trasformato la sua arte urbana, realistica e immediata, in opere più concettuali, fino a sfociare nel minimalismo.

Promoberg può contare sull’importante sostegno dei partner Camera di Commercio Bergamo, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo; Bergamo Fiera Nuova e CiaccioArte – insurance services; e dei main sponsor Banco BPM Credito Bergamasco e UBI Banca.

Orari:

– BAF: dall’11 al 13 gennaio 2020

– sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00

– lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30

– IFA: dall’11 al 19 gennaio 2020

– dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 20:00

– sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00

– Preview (a invito): venerdì 10 gennaio 2020, orario 18:30.

Ticket ingresso:

– BAF 10 euro (intero)

– IFA 10 euro (intero)

Nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 gennaio 2020, si può accedere a entrambe le mostre con un solo ticket d’ingresso.