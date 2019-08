Alla Fondazione Mazzoleni la prima mostra realizzata dai bambini del nido Piccoli passi

La Fondazione Mazzoleni ospita nelle sale della sua galleria ad Alzano Lombardo una mostra insolita ed emozionante; protagonisti saranno i bambini dell’asilo nido “Piccoli Passi” che attraverso circa 40 “disegni” offrono una visione sognante e assolutamente creativa dell’arte vista dal mondo infantile.

Il progetto nasce dall’idea delle educatrici di dimostrare che ciò che i bimbi realizzano durante l’anno non sono soltanto macchie di colore casuale ma vere e proprie opere d’arte frutto di esperienze significative che ogni giorno i bambini svolgono al nido.

Il tema principale delle opere sono le stagioni, intese non soltanto attraverso la frutta, la verdura e i colori stagionali, ma anche attraverso la percezione dello scorrere del tempo, che con bambini così piccoli passa velocissimo. “Noi educatrici proponiamo ai bambini il progetto educativo, la natura offre numerosi spunti e materiali da utilizzare, ma è il bambino che attraverso la sua traccia esprime ciò che pensa e ciò che prova”.

Ogni disegno esposto è accompagnato da una foto che ritrae il momento della realizzazione dell’opera; in tal modo viene mostrato non soltanto il lavoro finito ma soprattutto il procedimento e la tecnica utilizzata da ciascun bambino a suo modo e in base alle sue idee. Nei disegni infatti, oltre al cambio del mondo esterno, si può vedere anche la crescita dei bambini, le loro scoperte e le loro conquiste in termini di competenza, capacità e abilità attraverso una visione priva di filtri, di stereotipi e di condizionamenti esterni che caratterizza inevitabilmente l’innocenza infantile. Ciascun bambino diventa dunque artista di se stesso, ciascuno con le proprie tecniche, con le proprie idee e con le proprie emozioni mostra ciò che prova e ciò che vede attraverso uno sguardo sincero, pulito e assolutamente creativo; una visione della natura innocente, fantasiosa e sognante che colora le sale della galleria della Fondazione Mazzoleni per un pomeriggio all’insegna del l’arte del magico mondo della tenera età.

La mostra sarà visitabile esclusivamente nel pomeriggio del 5 maggio a partire dalle 15 fino alle 19 alla sede della Fondazione Mazzoleni ad Alzano Lombardo.