Alla fiera di Bergamo torna la Campionaria

Torna la Fiera Campionaria. Dal 30 ottobre al 3 novembre al polo fieristico della via lunga a Bergamo si rinnova l’appuntamento con questa iniziativa, giunta alla 41esima edizione.

L’evento, firmato Promoberg, mette in vetrina il maggior numero di settori merceologici. Una “fiera delle fiere” dell’ente orobico, che, proprio per festeggiare insieme al fedele pubblico la sua gloriosa storia, prevede da anni l’ingresso gratuito. Dopo aver festeggiato nel 2018 le sue prime quaranta candeline, la Campionaria inizia un nuovo decennio come sempre nel segno di un mercato e di una società in continua trasformazione. Si può ben dire che dal 1978 a oggi tutta la Bergamasca, passandosi il testimone tra diverse generazioni, ha visitato la Campionaria.

E la manifestazione non ha tradito le attese, mettendo in vetrina le novità dei singoli settori e anticipando le nuove tendenze di un mondo in continua evoluzione, per soddisfare le rinnovate esigenze della gente. Se da un lato la Campionaria è sempre stata per le imprese che vi partecipano – mediamente oltre 200 su 17mila metri quadrati, tutti al coperto – una straordinaria vetrina per promuovere al meglio le proprie attività, dal punto di vista dei visitatori, la manifestazione ha sempre rappresentato la possibilità di confrontarsi a 360 gradi, in un’unica e comoda location, con il mondo del commercio e dei servizi.

Nel corso degli anni, l’organizzazione ha costantemente innalzato il livello qualitativo della Campionaria, individuando le imprese che più di altre sono in linea con le richieste del mercato. I visitatori hanno la possibilità di toccare con mano servizi, oggetti e nuovi trend in grado di cambiare gli stili di vita dei bergamaschi, e non solo. Con il passare degli anni la Campionaria è stata capace di catturare l’attenzione di un numero crescente di persone provenienti dalle province limitrofe. Per coinvolgere ulteriormente il pubblico, la manifestazione ha inserito (e aggiornato), nel suo già ricco menù, numerosi eventi collaterali, trasformando i visitatori (nella stragrande maggioranza dei casi rappresentati da famiglie al completo) nei veri protagonisti della manifestazione.

Tra gli appuntamenti di quest’anno spicca “FIERAmente Birra”, evento giunto alla quarta edizione che dedica un’ampia area ai microbirrifici artigianali, per promuovere prodotti di qualità e una cultura del bere responsabile; Mattoncini a Bergamo 2019, novità costituita da 2,5 milioni di pezzi della città del mattoncino, allestita con il supporto di Lego Italia e Warner Bross Italia TTGames per regalare a grandi e piccini delle giornate d’autunno multicolorate; tre concorsi enogastronomici per valorizzare, approfondire e migliorare la professionalità e la creatività degli allievi delle scuole alberghiere; le castagnate, da venerdì a domenica, a cura del Gruppo Alpini della Celadina; l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri “Garibaldina” di Treviolo, venerdì pomeriggio, e quelle dell’Harmony Choir e del Piccolo Coro Armonia della Tpa Music di Bariano, sabato pomeriggio.

Gli orari di apertura sono: mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre dalle 15 alle 22.30; venerdì 1 e sabato 2 novembre dalle 10 alle 22.30; e domenica 3 novembre dalle 10 alle 20.

L’ingresso è gratuito; il ticket del parcheggio è di 3 euro (forfait giornaliero)

Info: www.campionaria-bergamo.it