Alla Fiera dei librai presentazione de “L’anta dei ricordi”

Giovedì 26 aprile alle 20:30 alla sala lettura della Fiera dei Librai a Bergamo si terrà la presentazione del libro “L’Anta dei ricordi”.

Questo primo libro, edito da L’Arca di Leonardo Onlus, è un progetto intergenerazionale che ha messo in comunicazione anziane e ragazzi con l’obiettivo di creare momenti di svago.

I giovani coinvolti in questo progetto sono ragazzi che vivono in comunità perché allontanati dalla loro famiglia d’origine mentre gli anziani “arruolati” soggiornavano al momento del progetto presso la “Residenza primavera” di Albano Sant’Alessandro.

Attraverso la collaborazione della Rsa, degli educatori delle comunità e i volontari dell’Arca di Leonardo, è nata questa raccolta di “ricordi”.