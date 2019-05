Alla Fiera di Bergamo protagonisti le valvole industriali

Mercoledì 22 e giovedì 23 maggio al polo fieristico di Bergamo torna “Ivs – Industrial Valves Summit”. Un importante evento internazionale promosso da Confindustria Bergamo in collaborazione con Ente Fiera Promoberg dedicato alla filiera delle valvole industriali e delle soluzioni di flow control.

L’obiettivo della manifestazione, che si svolge ogni due anni, è quello di sottolineare l’eccellenza tecnologica e produttiva della filiera, che ha in Bergamo uno dei distretti più importanti del mondo. IVS è la principale piattaforma per conferenze sulle nuove tecnologie riguardanti le valvole e le soluzioni di controllo del flusso. IVS definisce l’immagine delle aziende presenti al centro di un vero e proprio hub di informazioni in grado di fornire risposte a coloro che cercano valvole innovative e soluzioni per il controllo del flusso. IVS fornisce risorse e opportunità per evidenziare le future innovazioni ed è progettata per offrire un unico approccio integrato alla necessità di informazioni riguardo ad un campo così complesso, come quello delle valvole e dei sistemi di controllo dei flussi. Lo spazio espositivo e gli argomenti trattati nelle sessioni delle conference sono complementari: IVS offre quindi maggiori opportunità per l’apprendimento rispetto a qualsiasi altro evento.

IVS mette in risalto le tecnologie emergenti e le tendenze del mercato, offrendo una ricchezza di opportunità per conoscere, discutere e confrontarsi su nuovi sviluppi. Le sessioni di formazione organizzate dai partner IVS saranno occasioni per uno sguardo dettagliato alle aree d’interesse all’evento, offrendo il meglio riguardo a formazione pratica e accademica e fornendo le competenze di cui la produzione necessita per competere sul mercato a livello globale, dall’apprendistato al dottorato.

Ticket: previa registrazione: www.industrialvalvesummit-registration.com

Parcheggio: 3 euro

Orari: 10 – 18

Organizzatori: Ente Fiera Promoberg e Confindustria Bergamo

Contatti: www.industrialvalvesummit.com/contact

Info: www.industrialvalvesummit.com