“Alla corte del Colleoni”, domenica d’altri tempi a Marne

Dopo il maltempo che lo scorso 7 aprile ha costretto a rimandare l’evento “Alla corte del Colleoni” a Marne, l’associazione di Mapello “La Compagnia del Re Gnocco” e il Comune di Filago hanno individuato una nuova data: domenica 19 maggio.

Marne si veste a festa per la rievocazione storica che ogni anno colora il piccolo borgo. Cortei in abiti quattrocenteschi, tornei di tiri con la lancia, sbandieratori, spettacoli di volo e danze di scena per immergersi nella vita quotidiana alla corte di Bartolomeo Colleoni.

Per il quinto anno consecutivo, il Capitano di Ventura Bartolomeo Colleoni diventa protagonista della Festa di Primavera di Marne, frazione di Filago, nell’Isola Bergamasca.

Le attività avranno inizio alle 14, quando nella piazza del borgo, allestita in stile medievale, ci si potrà addentrare in un campo quattrocentesco. Tra tende e banchi artigiani, assisteremo a duelli e didattica di vita quotidiana e militare. Sarà possibile inoltre diventare protagonisti con il Villaggio del Re Gnocco, che proporrà laboratori manuali creativi a tema e giochi medievali per grandi e bambini, mentre l’associazione Trata Burata incanterà con la sua Corte dei Miracoli e i Falconieri del Granducato lasceranno tutti a bocca aperta con i loro rapaci. Le vie del borgo saranno animate da bancarelle di artigianato medievale e hobbismo.

La giornata entra poi nel vivo alle 15 quando il Gruppo Sbandieratori e Musici Torre dei Germani aprirà il corteo di figuranti in abiti storici che partirà dal castello e attraverserà le contrade di Marne per arrivare sul sagrato della Parrocchiale. Lì le varie esibizioni e animazioni ci immergeranno nella quotidianità del 1400 bergamasco.

Ma non solo! La manifestazione porta tutti alla scoperta del Borgo Medievale di Marne! Due le visite guidate in programma durante il pomeriggio: la visita alla parrocchiale di San Bartolomeo (ore 15, partecipazione gratuita, ritrovo nel cortile dell’oratorio) e alla Forra del Brembo (ore 16, partecipazione gratuita, ritrovo nel cortile dell’oratorio).

Per tutta la giornata sarà attivo il servizio ristoro presso l’oratorio, dove sarà anche possibile pranzare.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Filago con la collaborazione dell’associazione La Compagnia del Re Gnocco che ha coordinato i gruppi partecipanti e ha fatto da regia all’evento. Partecipano alla giornata: La Compagnia del Re Gnocco (Mapello), il Gruppo Sbandieratori e Musici di Torre dei Germani (Busnago), il Gruppo Storico Gli Scacchi Viventi (Mapello), I Corvi di Ventura (Bergamo), i Falconieri del Granducato(Pistoia), l’associazione Trata Burata (Bergamo).