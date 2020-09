Alla Cittadella dello Sport mercatino di biciclette e accessori

Libero scambio di BICICLETTE ed ACCESSORI per favorire la ripresa dell’anno scolastico!!!

Una buona occasione per togliere la tua bici dal GARAGE, darle una nuova VITA o per trovarne una usata e ad un PREZZO BUONO ed EQUO!!!

OPENING 10,30 > 18,00 presso Cittadella dello Sport via Monte Gleno 2L Bergamo

Presto tutti i dettagli per il pubblico o gli espositori saranno disponibili su questa pagina e nell’evento Facebook per un corretto svolgimento della manifestazione, sia sul fronte del PUBBLICO che degli ESPOSITORI nel totale rispetto delle norme ANTICOVID.

#mercatinobicibergamo

Sarà inoltre possibile pranzare presso “IL RIFUGIO IN CITTÀ” ad un prezzo convenzionato di 11,00 euro.