Alla chiesa di San Fermo incontro su padre Ernesto Balducci

Venerdì 23 febbraio prenderanno il via gli “Incontri con i testimoni”, promossi nell’ambito del progetto “Confini e sconfinamenti” e dedicati a persone che, attraverso la propria esperienza e la riscoperta del pensiero di rilevanti figure del passato, mettono in evidenza gli interrogativi sollecitati dai movimenti migratori nei nostri contesti territoriali e propongono possibili strade per una “convivialità delle differenze”.

Il primo appuntamento è alle 20.45 alla chiesa di San Fermo a Bergamo dove si terrà una serata sulla figura di padre Ernesto Balducci, dal titolo “L’alterità. L’uomo inedito e planetario”. Porterà la sua testimonianza don Pierluigi Di Piazza, fondatore del centro di accoglienza e Promozione Culturale “Ernesto Balducci” a Zugliano (Udine).

“Confini e sconfinamenti”, percorso di promozione e sensibilizzazione culturale che scaturisce dalla progettazione congiunta di Acli Provinciali, Comunità di San Fermo, Gruppo Aeper, Fondazione Don Primo Bonassi e Gruppo Liberamente di Pradalunga.

Punto di partenza sono gli “sradicamenti di popoli in fuga da guerra, fame, miseria, persecuzioni e violenze; donne, uomini e bambini in cerca di una terra che si offra loro come porta accogliente e capace di aprire, nelle loro stesse storie, speranze nuove rispetto a tutto quanto hanno dovuto lasciarsi alle spalle” (M’impari?- “Confini” a cura di (Omar Valsecchi, Ed. Gruppo Aeper).

I confini possono essere subiti quando concepiti come recinti, barriere, muri invalicabili. Quando immaginati a tutela di identità. Perché, in questo caso, gli sconfinamenti generano primariamente paura, avversità, necessità di individuare un nemico, qualcuno da incolpare e dal quale difendersi.

Ma i confini possono anche essere utilizzati per sconfinare, per incontrare altro e altri, per avvicinarsi a sguardi nuovi e più ampi sulla realtà, per generare vita nuova.

La proposta intende così aprire degli spazi di conoscenza, pensiero e confronto su tematiche fortemente sollecitate dai fenomeni migratori che stiamo vivendo.

Padre Ernesto Balducci, membro dell’ordine degli Scolopi, fu una delle personalità di maggior spicco nella cultura del mondo cattolico italiano nel periodo che accompagnò e seguì il Concilio Vaticano II. Fu legato a Giorgio La Pira, David Maria Turoldo, Lorenzo Milani, Nazareno Taddei, Danilo Cubattoli, Silvano Piovanelli, Mario Gozzini, Bruno Borghi, Raffaele Bensi e molti altri cattolici democratici e “di sinistra” vissuti a Firenze tra gli anni cinquanta e gli anni novanta. Intrecciò forti relazioni anche con personalità laiche come Lelio Basso.

Don Pierluigi Di Piazza è noto soprattutto per il suo impegno per la pace e per aver fondato a Zugliano il Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale “Ernesto Balducci”, associazione che offre un tetto a immigrati, profughi e rifugiati politici. Dal 2004 è Membro Onorario della Commissione Interecclesiale Justicia y Paz di Bogotà e nel 2006 ha ricevuto dall’Università degli Studi di Udine la laurea honoris causa in “economia della solidarietà”. Nel 2012 è stato pubblicato il libro Io credo. Dialogo tra un’atea e un prete, scritto assieme a Margherita Hack.