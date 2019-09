Alla Caverna in scena “Il tenace soldatino di stagno”

Sabato 22 settembre alle 21 alla Caverna di Grumello al Piano, a Bergamo andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “Il tenace soldatino di stagno”, con Teatro Caverna. Una storia di-sperato amore

Ed ecco che ritorna in scena uno degli spettacoli più commoventi di Teatro Caverna.

Un soldatino di stagno e le sue avventure per conquistare la bella ballerina tra i giocattoli di un bambino. Stupefacenti giochi di luce, delicati tappeti sonori e macchine di scena che muovono, illuminano e animano i giocattoli. Uno spettacolo adatto a tutte le età per la sua poesia e la sua capacità di stupire.

Ingresso con tessera di TC. Intero: 8€ Ridotto per i residenti: 4€

Lo spettacolo fa parte della manifestazione “Cavernicoli in azione” organizzata da TC con il contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca e Bergamo Estate 2018