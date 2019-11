Alla Caverna proiezione de “L’illusionista”

Terzo appuntamento cinematografico in Caverna per riflettere sul rapporto tra individuo e comunità.

Film d’animazione, adatto ai più piccoli, ma così profondo e delicato da stimolare la riflessione dei grandi.

Si basa su una sceneggiatura inedita scritta nel 1956 da Jacques Tati (mimo, attore e regista francese), da cui il personaggio principale trae aspetto fisico e nome.

La storia, che inizia nella Francia del 1959, illustra la dura carriera artistica di un anziano illusionista francese che non riesce mai a raggiungere il successo. I suoi spettacoli non sono in grado di meravigliare il pubblico sempre più esigente delle grandi metropoli. L’unico vero riconoscimento gli viene dato dagli spettatori di un pub in un piccolo villaggio delle Highlands scozzesi. Qui i numeri di magia catturano l’animo di una giovanissima ragazza che viveva e lavorava nel pub, la quale, credendolo un vero mago, decide di seguirlo fino a Edimburgo. Trasferitisi nella metropoli l’uomo cercherà in tutti i modi di continuare a farla credere nella sua magia, trovandosi però a fare grossi sacrifici e davanti a situazioni imbarazzanti. Intanto la ragazza cresce e il mondo intorno a loro inesorabilmente cambia.

Ingresso gratuito con tessera di Teatro Caverna

