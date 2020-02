Alla Caverna in scena “Mario e il mago”

Dopo le residenze artistiche a Sansepolcro e a Ravenna, Mario e il mago torna in scena nello spazio di Teatro Caverna.

Ispirato all’omonimo racconto di Thomas Mann, il mago Cipolla attende il suo pubblico!

Cipolla è un mago, un incantatore, un affabulatore. “A me gli occhi!” è la sua frase. E con gli occhi, le orecchie, il corpo, la testa, Cipolla rapisce. Incanta, indovina, ipnotizza. Il pubblico ride, plaude, assiste quasi assopito. Lo show prende spazio: la battuta è immediata, la risata facile, la complicità evidente. Uno schiocco di frusta e tutto scatta, come per magia, al volere del mago.

Fino a che punto si può continuare?

Regia: Damiano Grasselli

Con: Francesco Pennacchia, Anna Zanetti, Ibrahima Bayo, Damiano Grasselli

Spettacolo all’interno della stagione teatrale Abboccaperta organizzata da Teatro Caverna con il sostegno del Comune di Bergamo e Bergamo per i Giovani

Ingresso alla sala con tessera di Teatro Caverna (2€ annue)

Intero: 10€

Ridotto LIPS e LAIVin Card: 8€

Ridotto quartiere: 5€

Prenotazioni scrivendo a info@teatrocaverna.it oppure via sms al 3891428833