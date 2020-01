Alla Caverna in scena “Mac e Beth”

Lui si chiama Mac e lei si chiama Beth. Desiderano ardentemente. Si consumano in un vero fallimento. Nel loro Club Series “sut al punt de l’autostraa”. Fuori dal mondo. Tragedia…del teatro.

Il mito di Macbeth vissuto da due fantomatici attori coniugi.

Di Astorri Tintinelli con Alberto Astorri e Paola Tintinelli.

Ingresso con tessera di Teatro Caverna: 2€ annue

Intero: 10€

Ridotto LIPS – Lega Italiana Poetry Slam: 8€

Ridotto per i residenti di Grumello al Piano e bambini fino ai 10 anni: 5€

Gradita la prenotazione.

Spettacolo all’interno della stagione teatrale #Abboccaperta organizzata da Teatro Caverna, in collaborazione con Comune di Bergamo e Bergamo per i Giovani.