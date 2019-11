Alla Caverna in scena “Litost – The otherness”

Terzo e ultimo appuntamento con la danza nella stagione di Teatro Caverna

Marianna Miozzo presenta Litost-The Otherness, un progetto artistico che prova ad affrontare attraverso il linguaggio della danza contemporanea il tema del rapporto con l’altro.

Dopo una tournée in Palestina, l’artista ha deciso di utilizzare il muro come oggetto archetipico attorno al quale organizzare la riflessione e l’operazione artistica.

Il muro rappresenta in modo molto efficace la spinta ad evitare il confronto con le alterità che mettono in pericolo l’unificazione in una identità ideale (litost). E allo stesso tempo porta sempre con sé la possibilità di essere abbattuto, scavalcato riportando così alla possibilità dell’incontro.

Spettacolo all’interno della stagione teatrale Abboccaperta organizzata da Teatro Caverna con il sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus

Info, costi e prenotazioni: info@teatrocaverna.it