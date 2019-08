Alla Caverna in scena “Leggende”

Teatro Caverna ospita a Grumello al Piano lo spettacolo Leggende di Teatroallosso e Compagnia Omphaloz.

Secondo appuntamento di Cavernicoli in azione 2, l’iniziativa che anticipa l’inizio della stagione teatrale Abboccaperta nello spazio di Teatro Caverna a Grumello al Piano.

Quattro cantastorie viaggiano di terra in terra per raccogliere e portare con sé le antiche leggende che incontrano, alla ricerca di un fuoco intorno a cui poterle raccontare e di nuove memorie in cui possano rivivere.

Al centro della scena una grossa tenda bianca ed un falò acceso fanno da campo base, bivacco intorno a cui il pubblico è invitato a riunirsi, luogo in cui le storie prendono vita attraverso racconti animati fatti di ombre luminose, giocolerie, verticalismi e acrobazie volanti.

Narrazione, arti circensi e teatro di fuoco dialogano per raccontare a grandi e piccini luoghi e tradizioni, coinvolgendoli in storie a loro vicine ma spesso sconosciute.

L’evento è all’interno del programma di Bergamo Estate – Comune di Bergamo, Bergamo per i Giovani.

Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 19.00 da un “Aperitivo cavernicolo” e un laboratorio creativo per bambini, ad offerta libera come raccolta popolare all’interno del progetto Bandi culturali di interesse collettivo di Fondazione Bergamasca per il finanziamento della nuova stagione Abboccaperta 19/20

Durante la serata sarà possibile rinnovare la tessera di Teatro Caverna (2€ annue), necessaria per poter partecipare alle iniziative in sala.