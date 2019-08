Alla Caverna in scena “La sposa bambina”

La sposa bambina

Liberamente tratto dall’omonimo racconto di BeppeFenoglio

Regia: Damiano Grasselli

Con: Luca Ravelli, Damiano Grasselli, Viviana Magoni

Produzione Teatro Caverna

Teatro Caverna è da sempre legato a Fenoglio, alle sue #Langhe e ai ruvidi e commoventi personaggi che le abitano.

Questa volta ad essere affrontato è il secondo racconto della raccolta “Un giorno di fuoco” le cui narrazioni fanno riferimento a episodi suggeriti dai ricordi vivi dell’infanzia e dalle vicende narrate dai parenti dell’autore.

Una figura bianca si muove con fare fanciullesco ed una gigantesca figura nera sui trampoli interagisce muto con lei.

La bambina è Catinina del Freddo, una tredicenne “mezza zingara” venduta in sposa ad un giovane poco più grande di lei, straccivendolo violento e vittima della sua stessa ignoranza.

Sulla scena semplice e quasi completamente spoglia si animano come quadri una serie di immagini, mentre una voce esterna accompagna per mano Catinina e gli spettatori in tutto il loro viaggio: il gioco delle biglie, la promessa di una festa, il viaggio di nozze a caricare stracci, il mare visto per la prima volta, l’infanzia che si conclude troppo presto…

Lo spettacolo è appena rientrata da una tournée in una dozzina di paesi nelle Langhe dove ha riscosso successo di pubblico e commenti favorevoli da specialisti dell’autore albese. Il tour era sostenuto da Fondazione Ferrero – Centro di Documentazione Beppe Fenoglio.

Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 19.00 da un “Aperitivo cavernicolo” e un laboratorio creativo per bambini, ad offerta libera come raccolta popolare all’interno del progetto Bandi culturali di interesse collettivo di Fondazione Bergamasca per il finanziamento della nuova stagione ABBOCCAPERTA 19/20

L’evento a Bergamo è all’interno del programma di Bergamo Estate – Comune di Bergamo, Rete Bergamo per i Giovani