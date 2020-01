Alla Caverna in scena “Digiunando davanti al mare”

La figura di Danilo Dolci sfugge a qualsiasi classificazione: poeta, intellettuale e pedagogo. Dopo un viaggio in Sicilia, decide di ritornarvi per mettersi a fianco degli ultimi o, come lui stesso li definiva, dei banditi. Negli anni Cinquanta organizza moltissimi scioperi e manifestazioni a favore dei contadini, dei pescatori e dei disoccupati. Il suo attivismo gli valse la candidatura a due Premio Nobel per la Pace e il riconoscimento del suo operato. In quegli anni Danilo Dolci e i contadini progettano una radio clandestina, un asilo, l’università popolare e moltissimi progetti culturali.

Le grandi qualità umane, la capacità comunicativa e la fiducia che infondeva nell’altro, hanno permesso a Danilo Dolci di creare un grande movimento popolare che ha dato vita allo Sciopero alla rovescia. Una manifestazione dove i disoccupati, per protesta, lavoravano per la comunità. Volevano manifestare per il diritto e il dovere costituzionale al lavoro. Durante lo sciopero Dolci e i suoi collaboratori furono arrestati, azione che segnò l’Italia del Dopoguerra.

Principio Attivo Teatro

Drammaturgia Francesco Niccolini

Regia Fabrizio Saccomanno

con Giuseppe Semeraro

Spettacolo all’interno della stagione teatrale Abboccaperta organizzata da Teatro Caverna con il sostegno del Comune di Bergamo e Bergamo per i Giovani