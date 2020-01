Alla Caverna in scena “Destinatario sconosciuto”

In occasione della Giornata della Memoria 2020 lettura – spettacolo tratta dal romanzo di Kressman Taylor.

Due amici tengono una corrispondenza epistolare tra il 1932 e il 1934: uno, di fede ebraica, vive a San Francisco, l’altro a Monaco. Hanno gestito insieme una galleria d’arte.

Il nazismo inizia ad imporsi in Germania e le lettere iniziano ad essere sospette. Potrebbero essere in codice? O nascondere segreti? La corrispondenza si interrompe quando l’ultima lettera torna negli USA con la dicitura “destinatario sconosciuto”.

In occasione della Giornata della Memoria, uno sguardo inusuale sulla vita dentro e fuori dalla Germania nazista.

Iniziativa realizzata con il sostegno del Comune di Bergamo.

Ingresso gratuito con tessera di Teatro Caverna: 2€ annuali

Gradita la prenotazione via mail o SMS.