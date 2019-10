Alla casa circondariale in scena “I promessi sposi”

Domenica 20 ottobre alle 15 alla casa circondariale di Bergamo andrà in scena lo spettacolo “I promessi sposi”, con la compagnia: Les Saponettes (Bergamo) e Ferruccio Filipazzi (Milano), voci narranti e cantanti: Elena Borsato, Ferruccio Filipazzi, Miriam Gotti e Ilaria Pezzera.

Ingresso con prenotazione obbligatoria riservato a un pubblico maggiorenne

• Evento organizzato in collaborazione con Comune di Bergamo – Sistema Bibliotecario Urbano

IMPORTANTE

• Gli spettacoli saranno due: il primo alle ore 15.00; il secondo alle ore 17.00. Per accedere agli spettacoli è necessario iscriversi entro il 5 ottobre, mandando una mail a: eventi@spazioterzomondo.com

• A chi si iscrive chiediamo garanzia della presenza e tempestiva comunicazione del recesso

• Chi si iscrive deve fornire i seguenti dati: Nome; Cognome; Data e luogo di nascita; Indirizzo email; Numero cellulare • Specificare se ci si iscrive allo spettacolo delle 15.00 o a quello delle 17.00

• All’interno non si può portare nessun dispositivo elettronico e nemmeno borse. In pratica si entra solo con Carta d’Identità valida e chiavi dell’auto.

• Orari di ingresso per lo spettacolo delle 15.00: dalle 13.30 alle 14.30. Per lo spettacolo delle 17.00: dalle 15.30 alle 16.30