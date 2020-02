Alla Campanina giornata dedicata al casoncello

Sabato 7 marzo all’agriturismo “La Campanina” di Zanica si terrà “#CasoncelliAmo”. Arriva All you can eat Berghem Academy per una giornata improntata sul casoncello della tradizione.

Ecco il programma.

Prima esperienza

Artistica culinaria

– Alle 17 l’arte del casoncello

contest Artistico sul mondo del Casoncello e ciò che gli circonda.

Partecipazione gratuita per iscriversi telefonare al numero 3403706717.

Per tutti i partecipanti e i visitatori alla mostra ci sarà un aperitivo con degustazione di Casoncelli e vini del territorio

Prezzo 15 euro

Seconda esperienza

Crea e degusta

Sono previste due parti:

– Alle 17.30 show coocking. Con la guida degli chef si potrà sperimentare con le proprie mani l’antica arte della preparazione dei casoncelli, uno dei prodotti più conosciuti e amati di Bergamo.

– Alle 19.30 “Deliziatevi”

Per concludere una cena con portate della tradizione.

Il menù propone: casoncelli della tradizione, artigianali (primo), polenta taragna con coniglio (secondo), torta della tradizione bergamasca (dolce), vino e bevande incluse.

Prezzo della seconda esperienza 50 euro a persona

In coppia o in gruppi 40 euro a persona

L’iniziativa è patrocinata dal Ducato di Piazza Pontida.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3403706717

Per la seconda esperienza è richiesta la prenotazione

“La Campanina” è in via Crema, 18 a Zanica.