Alex Zanardi ospite speciale a Bergamo per “Unibg senza limiti”

L’Università degli studi di Bergamo racconta il suo sostegno agli atleti tra didattica, sport inclusivo e innovazione.

Martedì 15 ottobre alle ore 18, presso l’Aula Magna dell’Università degli studi di Bergamo, l’Ateneo racconta il suo impegno a sostegno degli studenti per permettere loro una crescita “senza limiti”. Dal Dual Career, programma per favorire la doppia carriera di studente-atleta, unico in Lombardia trasversale su tutti gli sport e rivolto anche ad atleti con disabilità, fino agli impianti sportivi del Centro Universitario Sportivo nei quali è stata ulteriormente sviluppata con specifiche attrezzature e istruttori la possibilità di accesso all’area fitness per persone con disabilità e ancora la carrozzina sportiva versatile brevettata dai ricercatori dell’Università.

Ospite speciale dell’evento Alex Zanardi

Intervengono:

• Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo

Saluti istituzionali

• Rosella Giacometti, Rappresentate nel consiglio direttivo CUS

Dual Career, servizi sportivi alla persona e innovazione a favore della disabilità

• Stefano Tomelleri, Presidente del Comitato per lo sport universitario, dialoga con Alex Zanardi, campione automobilistico e maglia azzurra nell’hanbyke paralimpico, e modera gli interventi degli studenti.

Per partecipare all’evento è richiesta gentile conferma inviando un’e-mail a cus@unibg.it entro venerdì 11 ottobre.

Per accrediti stampa: ufficiostampa@cusbergamo.it