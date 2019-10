Al via nuovo corso di scrittura creativa con Paolo Aresi

Scrivere per ricordare, scrivere per esprimere qualcosa che abbiamo dentro, scrivere per creare, scrivere per dare sfogo alla nostra fantasia. Scrivere un diario, un racconto, un articolo di giornale… magari un romanzo. Scrivere perché ci piace farlo e vorremmo farlo ancora meglio.

Scrivere. Da lunedì 28 ottobre per dieci settimane è possibile farlo in un laboratorio con Paolo Aresi, scrittore e giornalista, alle 20.30 a “Ol Cafè” di Villa di Serio, a due passi da Bergamo, in via Papa Giovanni. Un viaggio nei diversi tipi di scrittura che parte dall’immersione nel mondo narrativo di un grande autore, con la lettura di un racconto.

Un viaggio di esplorazione per comprendere come le parole formano frasi e le frasi compongono scene che diventano vive nella nostra mente e sono capaci di suscitare emozione, e coinvolgimento. Una comprensione necessaria per potere poi scrivere a nostra volta in maniera efficace, dando vita a un mondo, a personaggi, situazioni, dialoghi…

Paolo Aresi ha pubblicato il suo primo romanzo nel 1987. Dal 1992 ogni anno, regolarmente, tiene il suo corso di scrittura creativa, ormai divenuto forse il più longevo in Italia.

Per informazioni è possibile chiamare il 377 1956849 oppure il 366 9036612.