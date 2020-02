Al via ciclo d’incontri su disuguaglianze, giustizia sociale e democrazia

Prende il via un ciclo d’incontri per riflettere sulla nostra società del punto di vista economico e sociale. L’iniziativa, intitolata “Disuguaglianze, giustizia sociale e democrazia”, è promossa dal Comitato per la Difesa della Costituzione e dal Circolo di Bergamo di Libertà e Giustizia.

Ecco il programma.

Venerdì 7 febbraio

– alle 20.15 all’Auditorium Modernissimo di Nembro “Agire contro la disuguaglianza” – Un manifesto (ed. Laterza). Vincenzo Visco, economista, già ministro economia e finanze, ne parlerà con Rocco Artifoni, presidente dell’associazione per la riduzione del debito pubblico. L’incontro è patrocinato dal Comune di Nembro ed è organizzato in collaborazione con diverse associazioni del territorio: Acli, Amici della Biblioteca, Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Gherim e Paese Vivo.

Giovedì 13 febbraio

alle 17.30 alla Fondazione Serughetti-La Porta di Bergamo “Quanta disuguaglianza può sopportare la democrazia?”. Interviene Valentina Pazè, docente dell’Università degli Sudi di Torino. Introduce Filippo Pizzolato (Università degli Studi di Padova).

Lunedì 9 marzo

– alle 17.30 alla Fonazione Serughetti-La Porta di Bergamo “Uomini e donne: la costruzione della disuguaglianza”. Interviene Barbara Pezzini (Università degli Studi di Bergamo). Presenta Donatella Esposti (LeG).