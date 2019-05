Al via Biblofestival con Appunto, teatro di strada

A Levate, in Piazza Amedeo Duca d’Aosta (in caso di maltempo alla Palestra Comunale in via IV Novembre) dopo il laboratorio a cura di Alice Centurelli “Mano Disegna; mano Colora” delle 20 che si ispira ai libri creati da Alessandro Sanna alle 21, si terrà il primo appuntamento di teatro di strada di Biblofestival: comicità, poesia e musica con “Appunto” di Claudio Cremonesi e Davide Baldi.

Uno spettacolo dove le acrobazie e clownerie di Cremonesi si accompagnano alle musiche, appositamente composte, del musicista-clown Davide Baldi che, dispettose, provocano strani incidenti. In piazza l’artista arriva a cavallo del suo baule con il maestro che lo spinge. Ma dai bauli escono ogni sorta di oggetti e di strumenti. Da una custodia di violino esce una scopa che si lancia in una danza improvvisa, bottiglie dal tappo lungo volteggiano pericolosamente in aria, l’acqua di un fiore prende fuoco, mandando vampate di comicità e calore. Un baule diventa una ripida rampa sulla quale sale in equilibrio su una grossa sfera, tenendo sospese parole, palline e fiato. E come si ferma una trottola, così finisce lo spettacolo.

Claudio Cremonesi è attore, clown, giocoliere, acrobata, equilibrista. Studia arti circensi e frequenta laboratori di recitazione approfondendo in particolare la Commedia dell’Arte, il Teatro comico e la ricerca sul Clown. Si è esibito nelle piazze, nei teatri, nei circhi, nelle scuole, nei maggiori festival, sia con i propri spettacoli che partecipando ad altri. Ha lavorato per il cinema, la tv, la pubblicità. Ha insegnato acrobatica, giocoleria e arti circensi. Davide Baldi è musicista, attore e clown. E’ polistrumentista: suona pianoforte, chitarra, flauto, armonica, fisarmonica, percussioni. Dal 1996 è musicista e clown con Claudio Cremonesi.

Biblofestival è l’atteso appuntamento per bambini e famiglie che animerà, fino al 15 giugno, strade, piazze, parchi, teatri di diversi paesi della provincia bergamasca e, quest’anno, anche la Biblioteca A. Tiraboschi di Bergamo. Oltre a laboratori e giochi, tanti spettacoli di giocoleria, clowneria, teatro di strada, storie e racconti da ascoltare, incontri con autori e illustratori per bambini. Per divertirsi, meravigliarsi e continuare a sognare. Il festival è organizzato e promosso dal Sistema Bibliotecario di Dalmine e dell’Area Nord/Ovest della provincia di Bergamo con la direzione artistica di Simonetta Rovelli e Raffaella Basezzi e la collaborazione di Giancarlo Migliorati.