Al Teatro Del Borgo recital per la festa della donna

Canzoni di donne e canzoni che parlano di loro: Terza Università in collaborazione con Cgil e con il sindacato dei pensionati Spi-Cgil invita tutte (e tutti) a celebrare insieme la Giornata Internazionale delle Donne venerdì 8 marzo alle 15 al Teatro del Borgo di piazza Sant’Anna.

In programma c’è il concerto dal titolo “Storie di donne” di Claudio Morlotti e Terre Miste. L’iniziativa è composta, nella sua prima parte, da un recital per cantare la donna in tutte le sue sfumature: canzoni d’amore e di dolcezza, canzoni di speranza e per un futuro di parità fra i sessi.

Nella seconda parte del pomeriggio, invece, la scena sarà tutta per “Le donne nelle canzoni di Fabrizio De André”. Nella produzione del leggendario cantautore genovese tantissime sono le canzoni dedicate alla donna e alla condizione femminile.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è aperta a tutti.