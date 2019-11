Al teatro Caverna in scena “La Grazia del Terribile”

Primo appuntamento con la danza nella stagione di Teatro Caverna.

Stefania Tansini presenta lo spettacolo La Grazia del Terribile,.

Un corpo che traccia il proprio viaggio attraverso pulsioni uguali e contrarie: da un lato scultura in movimento che intensifica e dilata la durata del gesto naturale creando infinite geometrie sulle quali però non si sofferma. Dall’altro un organismo enigmatico che si contorce, si incrina, si plasma, in balìa delle sue possibilità di metamorfosi.

Il processo di ricerca che ha portato a questo solo è un percorso meditativo, fatto di concentrazione continua e di attenzione al dettaglio, per tentare di mettere informa le inquietudini e le contraddizioni che ci abitano.

Ingresso con tessera di Teatro Caverna: 2€ annue

Intero: 10€

Ridotto LIPS: 8€

Ridotto per i residenti di Grumello al Piano e bambini fino ai 10 anni: 5€

Per prenotazioni scrivere a info@teatrocaverna.it

Spettacolo all’interno della stagione teatrale Abboccaperta organizzata da Teatro Caverna con il sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus.