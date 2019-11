Al San Giorgio in scena “Uffa! Pillole di noia contro la follia del tempo”

Domenica 17 novembre alle 16.30 al teatro San Giorgio di Bergamo andrà in scena lo spettacolo “Uffa! Pillole di noia contro la follia del tempo”, produzione de Les Saponettes, di e con Elena Borsato, Miriam Gotti, Ilaria Pezzera

Tre simpatiche Dis-Fate, un po’ maldestre e pasticcione, hanno una difficilissima missione da compiere: sulla Terra tutti sono sempre di corsa, sempre di fretta. Piscina, danza, karatè, troppi impegni, manca l’aria, manca il respiro… strane macchie compaiono sul corpo dei bambini, occhiaie e facce verdi.

Quale straordinaria magia riuscirà mai ad arrestare la frenesia del tempo?

I tre buffi spiritelli scopriranno che l’unico sortilegio capace di risvegliare tutti i sensi e riportare finalmente la serenità nella vita dei bambini è LA NOIA.

Spettacolo per bambini da 4 anni in su.

Biglietto intero: 6 euro; ridotto per bambini con tessera Passe-partout: 4 €