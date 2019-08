Al Qoelet in scena “Ragazzi”

Sabato 5 maggio alle 21 al teatro Qoelet di Redona a Bergamo andrà in scena l’ultimo appuntamento della rassegna Prendinota 2018, ossia lo spettacolo “Ragazzi”, con la compagnia Figli Maschi.

Ragazzi continua la ricerca artistica della Compagnia Figli Maschi sul tema del maschile e dell’identità di genere, raccontando un percorso di crescita a partire dalla figura archetipica dell’eroe, in particolare nella relazione tra le figure di Achille e Patroclo. Le domande intorno alle quali lo spettacolo prende forma riguardano più in generale quale significato attribuire al concetto di eroe e che tipo di concezione se ne può avere oggi, presentando diverse situazioni che mostrano il gioco, la battaglia, lo scontro, il confronto, il limite e l’orizzonte entro cui gli eroi agiscono.

La regia è di Lucio Guarinoni; ricerca vocale Flavio Panteghini; illuminotecnico Giacomo Arrigoni. In scena Giacomo Arrigoni, Pietro Betelli, Enrico Broggini, Giorgio Cassina, Flavio Panteghini, Marco Trussardi ed Elia Zanella; voce registrata Albino Bignamini.

Uno spettacolo realizzato con il sostegno di Quieora Residenza Teatrale; supporto di Pandemonium Teatro.

Informazioni per chi non è abbonato a Prendinota: i biglietti di ingresso con prevendita sono esauriti, ma è possibile che si liberino dei posti. Gli organizzatori, pertanto consigliano di presentarsi dalle 20.45 alla cassa del Cineteatro Qoelet per verificare la possibilità di acquistare un biglietto.

Il biglietto è di 8 euro intero e 5 euro ridotto per under 24 e soci “Le Piane”.