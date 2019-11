Al Qoelet in scena “La gatta Cenerentola”

Domenica 3 novembre alle 15.30 al Teatro Qoelet di Redona andrà in scena lo spettacolo “La gatta Cenerentola”, tratto da “Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento de peccerille” di Giambattista Basile, 1634.

L’esibizione, che vedrà protagonista la compagnia Oltreilponte Teatro, propone teatro di narrazione con figure e musiche originali dal vivo – per tutti, dai 4 anni.

Tutti conoscono la storia di Cenerentola, ma pochi sanno che esiste una versione italiana più antica, che ha come protagonista Zezolla con due matrigne e ben sei sorellastre!

Anche Zezolla, come Cenerentola, cade in disgrazia e viene segregata nelle cucine. Il suo soprannome è Gatta Cenerentola, per il suo andarsene randagia con il volto sporco di cenere. Passa il tempo, e la fanciulla diventerà una giovane adulta. Grazie alle fate dell’isola di Sardegna riuscirà nel difficile compito di affrontare il mondo e capirà che anche la sua vita è pur sempre bella da vivere.

Drammaturgia Valentina Diana, Beppe Rizzo

Pupazzi e costumi Cristiana Daneo

Con Anna Montalenti e Beppe Rizzo

Oltreilponte Teatro (Torino)

Verrà proposta la replica scolastica lunedì 4 novembre alle 10.

Prevendita sul sito di Mida Ticket – posto libero riservato

La biglietteria apre alle 14.45 – inizio spettacolo ore 15.30

tel. 375 547 8181

iteatrideibambini@gmail.com

con il sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca e di Comune di Bergamo

in collaborazione con Associazione Le Piane