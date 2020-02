Al Modernissimo in scena “Fantaghirò”

“*FANTAGHIRO’*”, altra produzione della compagnia, modellata sulla omonima fiaba tradizionale che Italo Calvino riporta nella sua raccolta di “Fiabe Italiane”. Avvalendosi dei linguaggi della musica, della poesia e della prosa, gli attori narrano con vivacità la storia di una principessa fuori dal comune che, per salvare suo padre e il suo regno dalla guerra, si traveste da ragazzo e si reca in casa del suo nemico per trattare la pace.

– Per intrattenere e divertire bambini di tutte le età

– Ingresso gratuito