Al Gavazzeni in scena “Zuppa di sasso”

Sabato 11 gennaio alle 16 al cineteatro Gavazzeni di Seriate andrà in scena lo spettacolo “Zuppa di sasso”, a cura Accademia Perduta Romagna Teatri, per i bambini dai 3 anni in su.

Un viandante raggiunge la piazza di un villaggio e per mangiare mette a bollire un sasso in una pentola: ben presto la curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza e gli abitanti, ansiosi di scoprire l’ingrediente segreto della zuppa, vi aggiungono qualcosa. Una storia che parla di come, con il poco di molti, si può creare tanto per tutti.

Ingresso: bambini € 2 – adulti € 3