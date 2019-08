Al Filodrammatici in scena “Tutti i pazzi di Margherita”

Domenica 6 maggio alle 21 al teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena uno spettacolo dal titolo Tutti i pazzi di Margherita, con la compagnia “Galileo” di Firenze.

La storia ruota intorno alle vicende che si susseguono nella clinica per malati mentali Margherita Gautier. Con l’arrivo di una lettera inviata direttamente dall’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità, il già fragile equilibrio della casa di cura verrà incrinato ulteriormente. Il dottor Massai, fiancheggiato dalla sua insopportabile ma generosa inserviente Adalgisa, si troverà a dover fare i conti con delle inaspettate novità.

La storia si svolge interamente all’interno della sala comune della clinica dove altre numerose ed eccentriche figure popoleranno questo bizzarro universo, dando vita ad uno spettacolo che fa del ritmo, della comicità agrodolce e del meta-teatro i suoi pilastri portanti. Il tutto è accompagnato dalla presenza quasi costante della musica che funge da commento e sostegno alla scena.

Per informazioni scrivere all’indirizzo info@teatrofilodrammaticitreviglio.it

Il biglietto è di 10 euro e i tickets saranno in vendita il giorno dello spettacolo a partire dalle 19.30, salvo esaurimento posti.