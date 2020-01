Al Filodrammatici in scena “Questa sera (non) si recita”

Domenica 2 gennaio alle 17 al teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena uno spettacolo dal titolo “Questa sera (non) si recita; con Noi del Rione Ponte, compagnia di persone nata in un ambiente familiare, di amicizia e di legami profondi una decina di anni fa con una passione comune a tutti i membri del rione: fare spettacolo.

Con canti, balli o esibizioni a tema richiesti dalla serata in programma, questo gruppo di amici ha deciso di misurarsi in una realtà a loro fin ora sconosciuta: il teatro.

Nessun professionista, nessuna prima donna, nessuna velleità recitativa ma pronti come sempre ad accettare una nuova sfida collaborando gli uni con gli altri con spirito, goliardia e soprattutto con l’amicizia che ci lega da anni, nonostante le differenze caratteriali e di età che contraddistingue ogni suo membro.

Guidati da una persona che in punta di piedi è entrata a pieno merito nelle loro vite stanno per realizzare il loro sogno, quello di esibirsi davanti ad un vero pubblico, in un vero teatro, senza veli ne inibizioni ma rispecchiando la realtà dei nostri tempi.