Al Filodrammatici in scena “Öna olta ogne quatr’agn”

Sabato 19 ottobre alle 21 e domenica 20 otobre alle 15.30 al teatro Filodrammatici di treviglio andrà in scena la commedia dialettale “Öna olta ogne quatr’agn”, di Franco Brescianini, con la compagnia “Isolabella” di Villongo Sant’Alessandro.

Un appartamento affittato in città come ufficio di rappresentanza ma in realtà usato come luogo di incontri clandestini.

Questa è la bella pensata che hanno avuto i nostri protagonisti, due avvocati soci in affari.

Le mogli se la sono bevuta e quindi sembra che la loro trovata funzioni a meraviglia.

Ci sono però delle regole che i due si sono imposti: uno può utilizzare l’appartamento solo nei giorni dispari, l’altro solo nei giorni pari.

Ottima scelta… ma basterà un anno bisestile a scatenare un turbinio di equivoci e a complicare le varie relazioni che i due avranno.

Personaggi e interpreti

MARCO un avvocato Franco Brescianini

RICCARDO suo collega avvocato Maurizio Bellini

EMMA sua moglie Nicoletta Citaristi

GIULIA la moglie di Riccardo Rita Ongaro

GRETA la proprietaria dell’appartamento Sonia Potassa

ROSA una cliente Margherita Belometti

Regia: FRANCO BRESCIANINI

Testo: FRANCO BRESCIANINI

Scenografie: FRANCO BRESCIANINI – MAURIZIO BELLINI – Fiorenzo Zini

Controllo testo: NICOLETTA CITARISTI

Assistenza tecnica: CLEMENTINA SIGNORELLI

Ingresso a 10 euro.