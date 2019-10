Al Filodrammatici in scena “Occhio alla spia (Look, no Hans!)”

Sabato 26 ottobre alle 21 e domenica 27 ottobre alle 15.30 al teatro Filodrammatici di treviglio andrà in scena lo spettacolo “Occhio alla spia (Look, no Hans!)”, di John Chapman e Michael Pertwee. Si esibirà la compagnia Teatrale “Franco Barcella” di San Paolo d’Argon.

Una commedia in due atti, in bergamasco.

Peter Fisher è il direttore di una concessionaria di automobili inglesi a Berlino Ovest dove vendere auto inglesi è come vendere polpette di maiale a un barmitzvah!

Ma Fisher è anche un agente sotto copertura della British Security of Industry, un ruolo per il quale è piuttosto male attrezzato! Quando sua moglie Monica parte per l’Inghilterra per un breve soggiorno, Fisher programma di trascorrere il suo compleanno in totale tranquillità, se non che il volo della moglie subisce un ritardo…

Gli autori Chapman e Pertwee disegnano, come di consueto, una movimentata e rocambolesca storia di spionaggio in un susseguirsi irrefrenabile di situazioni surreali e travolgenti, con abbondante dosaggio di equivoci su persone, identità e… parole!

Personaggi Interpreti

Peter Fisher: Mirko Bena

Caallader: Matteo Vismara

Monica: Sandra Acerbis

Heidi: Alice Barzan

Mitzi: Elisa Facagni

Leslie Tregunter-Jones: Annamaria Messi

Kurt: Fulvio Cavallini

Regia: Davide Bellina

Scenografia: Tomaso e Mirko Bena

Assistenza tecnica e di scena: Tomaso Bena – Remo Allieri – G.Battista Vismara – Daniele Brignoli – Albino Trapletti – Rosa Signorelli

Traduzione in italiano di: Maria Teresa Petruzzi

Adattamento dialoghi in bergamasco di: Sandra Acerbis e Matteo Vismara

Trucco: Cinzia Sangaletti

Costumi: Anna e Mirella Parsani

Grafica: Damiano Nembrini