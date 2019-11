Al Filodrammatici in scena “‘n guardia Üstí”

Sabato 16 novembre alle 21 e domenica 17 novembre alle 15.30 al teatro Filodrammatici di Treviglio la compagnia Stabile di Prosa “Carlo Bonfanti” Città di Treviglio porterà in scena “‘n guardia Üstí”, da “In guardia Pippo” tre atti di Enzo La Rosa, traduzione e adattamento di Carlo Bonfanti.

Due uomini, una donna; due amici “un’amica” in cerca di… casa che presto, dopo vari intrallazzi diviene inquilina del cavaliere Üstì Renzanigo, vedovo, tracagnotto ma pieno di soldi.

Per essere interessante agli occhi dell’inquilina, in poco tempo il cavalier Renzanigo, quarantenne avanzato appesantito e pieno di soldi, acquista forma e muscoli da vero boxeur, grazie anche all’aiuto dell’amico ex pugile.

A questo punto chi lo ferma più?

Atletico, sportivo, sostenitore economico delle società pugilistiche, si sente padrone del mondo e del tempo nonché dispensatore di consigli anche agli amici più cari…

Personaggi e interpreti

Üstì Rensanigo (vèdof e pié de sòlc’): Alberto Galli

Clotilde (sò surèla): Daniela Gatti

Nicoletta (scèta de Clotilde): Roberta Remonti

Colomba (marüca ’nnemurada de Üstì): Mary Grosso

Wanda (donna fatale): Simona Ronchi

Giuan (amìs de Üstì): Massimo Blini

Lisette (la murùsa francesa): Emilia Mazzola

Osvaldo (ex pugile): Diego Poloni

Peder (al purtinér): Giuseppe Radaelli

Veronica (cameriera): Lusia Ronchi / Mariangela Tonetti

Consigliere della S.S.T. “sportivi sopra tutto”: Giacomo Castelli

Segretario della S.S.T. “sportivi sopra tutto”: Walter Danelli

Scenografie: Diego Poloni – Rammentatore: Massimo Gusmini – Trucco: Mary Grosso

Segretaria di scena: Giovanna Galimberti

Operatori di scena / Lucie e suoni: Angelo Manzoni, Nando Paganoni