Al Filodrammatici in scena “Mai di pensiù”

Sabato 9 novembre alle 21 e domenica 10 novembre alle 15.30 al teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena la commedia “Mai di pensiù”, da “Mai dir Pensiom!”, di Loredana Cont.

Si esibirà la compagnia Dialettale di Prosa “Zanovello” di Treviglio.

A qualcuno succede che il momento di andare in pensione, si trasformi in una preoccupazione. Nonostante la pensione sia stata desiderata, cambiare abitudini e trovare una distrazione soddisfacente non è facile, specialmente per chi ha fatto con passione il proprio lavoro.

Piero non si è ancora abituato e Maria, la moglie, con pazienza e con amore cerca di aiutarlo.

Nella vicenda si inseriscono altre persone, tutte con l’intenzione di essere d’aiuto ma non sempre tutto va per il giusto verso e alla fine chissà cosa si inventerà Piero.

Personaggi e interpreti

PIERO Ex Impiegato: Simone Gatti

MARIA Sua Moglie: Antonella Gusmini

DANIELA Psicologa: Debora Brusaferri

FAUSTO Amico di Piero: Paolo Redaelli

DINA Amica: Tina Mauri

Rag. ELIA Pensionato Eccentrico: Giancarlo Ferrari

FLORA Vicina di casa: Palma Tassi

Versione in dialetto Trevigliese e adattamento di Carlo Fanzaga

Regia Carlo Fanzaga / aiuto regia Giancarlo Conti