Al Filodrammatici in scena “Madre Teresa”

Domenica 26 gennaio alle 17 al teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena lo spettacolo “Madre Teresa”, con il Gruppo teatrale Carpe Diem.

Il primo nucleo della compagnia teatrale “Carpe Diem” nasce nel 2001 da un’idea di Robi, Claudia e un gruppo di amici dell’oratorio di Sant’Anna in Borgo Palazzo.

Il debutto risale al gennaio di quell’anno, quando, un po’ per passione, un po’ per gioco, la compagnia mette in scena “Canto d’amore di Homeide” di Vianella e Minghi, favola in musica che narra la storia del genere umano.

Le potenzialità creative messe in luce e l’insperato successo ottenuto, spingono questo primo nucleo di attori dilettanti a proseguire il suo cammino teatrale in maniera stabile e continuativa, tanto da lanciarsi a capofitto nell’allestimento del musical “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini.

Con alcune modifiche di organico la compagnia prende forma e si dà il nome di “Carpe Diem”.

La produzione vedrà poi la messa in scena de “Il sogno di Giuseppe”, commedia musicale in due tempi di Belardinelli e Castellacci, seguito da “Sette spose per sette fratelli”, adattamento teatrale del famoso film musicale americano del 1954.

Sarà quindi la volta di due successi di Michele Paulicelli: “Forza venite gente” musical teatrale incentrato sulla vita di S. Francesco e “Madre Teresa, il musical” che narra appunto la vita della Santa.

Senza velleità accademiche, questi amici sono consapevoli e orgogliosi di essere solo dei dilettanti allo sbaraglio, senza scadenze da rispettare, senza modelli da imitare o traguardi da raggiungere. Ciò che anima il gruppo infatti è l’attività di ricreazione e di aggregazione sociale svolta con passione, semplicità, impegno e spirito di coesione.

Testi: PIETRO CASTELLACCI

Musiche: MICHELE PAULICELLI

Regia e Adattamento: ROBERTO DI PRISCO

Aiuto Regia: MAURA NARDUCCI

Scenografie: MARCO ROMANELLI

con

Flavia Minali nel ruolo di Madre Teresa

Michele Carsana Il Giornalista

Giulia Aquilini Suor Bettina

Gaetano Carlucci Il Volontario

Walter Bassoricci Capo Dei Bramini

Eliana Aquilini La Peccatrice

Stefania Iannarilli L’Indiana

Corpo Di Ballo: Chiara Aquilini, Lorena Magri,Katia Oliosi,Bea Simone,Gerry Carlucci,Antonio Fenga, Andrea Losurdo,Vittorio Mazzocchi,Giovanni Perego.