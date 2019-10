Al Filodrammatici in scena la commedia dialettale “Wyziomai (Via col vas)”

Sabato 5 ottobre alle 21 e domenica 6 ottobre alle 15.30 al teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena “Wyziomai (Via col vas)”, commedia in due atti scritta e diretta da Sabrina Centemero. Si esibirà la compagnia teatrale “Atipicateatrale” di Brignano Gera d’Adda.

Tiziano, dopo la brutale cacciata da casa da parte della moglie Livia, trova una sistemazione precaria in una soffitta posta al quinto piano.

Fatica ad adattarsi, anche se corre in aiuto la zia Rosa, amorevole ma un po’ troppo invadente.

La fortuna arriva quando il vicino di casa Giorgio, un po’ troppo festaiolo, darà una ventata di novità alla vita triste e solitaria di Tiziano.

Tutto cambia quando Giorgio scoprirà qualcosa di veramente eclatante…

– Il biglietto è di 10 euro.