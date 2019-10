Al Filodrammatici in scena la commedia dialettale “Preost per tri dè”

Domenica 13 ottobre alle 15.30 al teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena “Preost per tri dè”, commedia dialettale in tre atti di Fabrizio Dettamanti. Si esibirà la compagnia del Sottoscala di Rosciate.

Palmiro e Giacomo stanno imbiancando l’appartamento del nuovo parroco che tra qualche giorno arriverà in paese. A lavoro ultimato, Palmiro, che non può vedere i preti, indossa per scherzo una tonaca e viene scambiato per il nuovo parroco. La cosa all’inizio sembra divertente, ma poi, per una serie di circostanze, l’imbianchino sarà costretto suo malgrado a “fare il parroco” per tre giorni. Dovrà così vedersela con alcuni parrocchiani pettegoli e litigiosi e col terribile signor Bonarda che lo minaccia pesantemente. Alla fine, grazie a uno stratagemma di Giacomo, il povero Palmiro riuscirà ad uscire da quella scomoda situazione senza che nessuno scopra la sua vera identità.

Soltanto Mistica, la petulante perpetua, ha dei sospetti…

Il bigleitto è di 10 euro.