Al Filodrammatici in scena “Cuore che ami ancora”

Sabato 7 marzo alle 21 al teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena lo spettacolo “Cuore che ami ancora”, con la compagnia Teatro Danza “Libra”.

Chi sei tu? Chi sono io?

Attraverso le stagioni, gli anni, i secoli eppure sono sempre qui. Sempre la stessa.

A volte sembra che tutto cambi, che ci sia un inizio e una fine, sulla linea retta della vita. E invece la trasformazione viaggia in cerchio e mi ritrovo in luoghi già visitati, davanti a volti conosciuti, in gesti che sembrano appartenermi e venire da lontano.

Sorrisi, lacrime, braccia, gambe, mani, piedi, cuore, testa, anima e sogni per vivere una vita universale, banale, comune, terrificante, sorprendente.

La mia vita, la tua vita.

Mi sembra di conoscerti, di sapere già tutto di te, eppure riesci ancora ad insegnarmi qualcosa, a dare un colpo al mio cuore diffuso tra le stelle, anche quando non riesco a sentire dove posano i miei piedi.

Eppure tu puoi sentire che il tuo cuore ama ancora.

Quattro donne di oggi, di età diverse, s’incontrano nella danza. Ad accompagnarle quattro figure senza tempo, forse angeli custodi, testimoni onniscienti, ma impotenti.

Costrette a rivivere il cerchio della vita all’infinito. Con presenza costante e invisibile, senza che si possa mai voltare lo sguardo altrove, né trovare un contatto oltre la propria mano tesa.

Adele 7 anni

Giorgia 14 anni

Anna Chiara 25 anni

Ester 57 anni