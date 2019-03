Al Filodrammatici concerto spettacolo di Sarah Biacchi sulle dive di Hollywood

Dopo averla apprezzata nell’interpretazione della grande cantante Edith Piaf nello spettacolo portato nella passata stagione, Sarah Biacchi torna sul palco del Teatro Filodrammatici con la prima nazionale di “A night in Hollywood”, in cui darà vita a numerose e indimenticabili figure femminili hollywoodiane del Novecento, rimaste nella storia e nell’immaginario collettivo.

Sabato 9 marzo alle 21 sotto i riflettori del palco del Teatro trevigliese (piazza Santuario, 3) la cantante e attrice incarnerà una serie di donne che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo: da Marilyn Monroe a Gilda, da Liza Minelli a Judy Garland fino a Audrey Hebpurn. Un viaggio musicale tra le interpreti ed anche tra le scene principali dei musical di Broadway e di film-cult come “Jesus Christ Superstar”, “Cats”, “L’opera da tre soldi”, “Les miserables” e poi “Evita”, “Titanic”, “The Bodyguard” e “La vie en rose”.

Un concerto-spettacolo in cui Biacchi, accompagnata al pianoforte dal Maestro Alessandro Panatteri, mostrerà ancora una volta le sue doti canore, ma anche la sua capacità di trasformista sulla scena. Alla poliedricità vocale si coniugano seduzione, paillettes, amore, malavita, rimpianti, fede e la varietà delle umane emozioni che hanno caratterizzato le indimenticabili dive di Hollywood.

Questi i brani che saranno proposti:

– Diamond’s are a girls best friend – Marilyn Monroe, “Gli uomini preferiscono le bionde”;

– Put the blame on mame – Rita Hayworth , “Gilda”

– Mein Herr – Liza Minnelli, “Cabaret”

– Somewhere over the raimbow – Judy Garland, “Il mago di Oz”

– Hymne a’ l’amour – Marion Cotillard, “La vie en rose” (Edith Piaf)

– I don’t know how to love him – Maddalena, “Jesus Christ Superstar”

– Don’t cry for me Argentina – Madonna, “Evita”

– I dreamed a dream – Anne Hataway, “Les miserables”

– Tango della gelosia – Milva, “L’opera da tre soldi”

– Moon river – Audrey Hebpurn, “Colazione da Tiffany”

– I will always love you – Withney Houston, “The bodyguard”

– My heart will go on – Celine Dion, “Titanic”

Ingresso: 12 euro (sono previste riduzioni)

Acquisti on-line

I biglietti potranno essere prenotati o acquistati online su www.teatrofilodrammaticitreviglio.it

I biglietti prenotati online, se non obliterati, saranno messi in vendita 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietteria – Teatro

I biglietti saranno in vendita il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 19.30, salvo esaurimento posti.

Biglietteria – Jammin Cafè

È possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli del Teatro anche al Jammin Cafè in Piazzetta Santagiuliana a Treviglio, tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Costo di prevendita: 1,00 euro. Per informazioni www.teatrofilodrammaticitreviglio.it